الغضبان يلتقي عدد من خريجي هندسة النفط ويؤكد حرص الوزارة على تعيينهم

2019/07/25 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حرص الوزارة على توفير درجات وظيفية للخريجين واستيعاب اكبر عدد ممكن على اساس تكافئ الفرص للتعيين وفق القوانين والتعليمات النافذة وقانون الموازنة الاتحادية للتخفيف من معاناتهم.وجاء ذلك خلال لقائه عدد من المتقدمين للتعيين من خريجي هندسة النفط.وقال وزير النفط ثامر الغضبان […]

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