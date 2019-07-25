أكثر من /2/ مليون وحدة سكنية جديدة.. هذا نصيب بغداد والمحافظات

2019/07/25 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلنت #وزارة# الاعمار والاسكان، اليوم الخميس، أنها بصدد تنفيذ مشروعاً لبناء 33 ألف وحدة سكنية ببغداد والمحافظات باعتماد المدن السكنية، في وقت تنسق خلاله مع الدوائر […]

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