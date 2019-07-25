الملاكم العراقي ” علي الكناني ” يرفض مواجهة لاعب من الكيان الاسرائيلي في بطولة ” المواي تاي ” العالمية بعد تاهله للدور قبل النهائي

2019/07/25 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر ملاكم المنتخب العراقي لرياضة “المواي تاي”، علي الكناني، الانسحاب من بطولة العالم المقامة حاليا في تايلاند، بعد أن أوقعته قرعة الدور نصف النهائي للبطولة في مواجهة خصم إسرائيلي ٫ وياتي هذا الموقف البطولي من الملاكم العراقي علي الكناني ليفضح كل من السعودية والامارات والبحرين التي تسارع للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي المحتل .وتأهل علي …

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