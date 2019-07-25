موسع..افتتاح محطة النداء الثانوية بسعة ١٣٢ ميكاواط بالنجف الاشرف

2019/07/25 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت وزارة الكهربائية، اليوم الخميس، محطة النداء الثانوية بسعة ١٣٢ ميكا واط في محافظة النجف الاشرف.

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