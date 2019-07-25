2019/07/25 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر طبيب العيون الألماني الدكتور تيم بيمه من ارتداء العدسات اللاصقة أثناء السباحة بسبب مخاطرها المحتملة في إصابة العين بالتهاب خطير.وأوضح الطبيب أن العدسات اللاصقة -خاصة الرطبة- قد تتشبع بالمياه، وتمتص ما بها من جراثيم أو مواد كيميائية كالكلور، وتسبب الإصابة بالتهاب القرنية الذي قد يؤدي إلى أضرار جسيمة في النظر، ونصح بالاستغناء عنها وارتداء …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتداء العدسات اللاصقة أثناء السباحة تؤدي إلى التهاب القرنية النعيم نيوز.

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