2019/07/25 | 13:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا محمد اليوم الخميس، أنهُ لا يمكن إجراء انتخابات مجالس المحافظات لمحافظة كركوك ما لم توافق الحكومة المركزية على 4 خطوات حتى يتم إنجاح العملية الديمقراطية والانتخابات لمحافظة كركوك.
وقال محمد للمركز الخبري الوطني NNC إن “الأحزاب الكردية في إقليم كردستان بشكل عام ليست […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الديمقراطي الكردستاني: انتخابات لكركوك تحتاج 4 خطوات حكومية المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي الكردستاني: انتخابات لكركوك تحتاج 4 خطوات حكومية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال محمد للمركز الخبري الوطني NNC إن “الأحزاب الكردية في إقليم كردستان بشكل عام ليست […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الديمقراطي الكردستاني: انتخابات لكركوك تحتاج 4 خطوات حكومية المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي الكردستاني: انتخابات لكركوك تحتاج 4 خطوات حكومية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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