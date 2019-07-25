2019/07/25 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا محمد اليوم الخميس، أنهُ لا يمكن إجراء انتخابات مجالس المحافظات لمحافظة كركوك ما لم توافق الحكومة المركزية على 4 خطوات حتى يتم إنجاح العملية الديمقراطية والانتخابات لمحافظة كركوك.وقال محمد للمركز الخبري الوطني NNC إن “الأحزاب الكردية في إقليم كردستان بشكل عام ليست […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الديمقراطي الكردستاني: انتخابات لكركوك تحتاج 4 خطوات حكومية المركز الخبري الوطني.

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