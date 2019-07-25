2019/07/25 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة تسويق النفط العراقية” سومو”،اليوم الخميس ، أن الشركات النفطية الهندية تلتها الشركات الصينية كانتا الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر حزيران الماضي.وذكر تقرير لـ “سومو” تلقته وكاله صدى نسخة منها أن “الشركات الهندية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى شراء للنفط العراقي وبواقع 8 شركات كل منهما من أصل39 شركة قامت بشراء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سومو: الشركات الهندية والصينية كانتا الأكثر شراءً للنفط العراقي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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