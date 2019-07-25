“بالصور”.. مجزرة في كركوك ضحيتها عائلة مكونة من 9 افراد

2019/07/25 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك: يس عراق شيع اهالي قضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك، جثامين 9 ضحايا من عائلة واحدة إثر سقوط قذائف هاون في القضاء ليلة امس.وقال مصدر أمني، إنّ “رب الأسرة لقى مصرعه أيضاً وهو منتسب في مكافحة إجرام قضاء الداقوق بعد مشادة كلامية حصلت بينه وبين منتسب في الشرطة الاتحادية أثناء انتشال الجثث تطورت بعد […]

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