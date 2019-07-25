2019/07/25 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفض أسعار الذهب ،اليوم الخميس، في الوقت الذي يحوم فيه الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع، بينما باع بعض المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح قبيل اجتماعات لبنوك مركزية كبرى هذا الشهر.ويجتمع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق يوم الخميس، ويليه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.وبحلول الساعة 0532 بتوقيت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض الذهب مع ارتفاع الدولار قرب اعلى مستوى وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض الذهب مع ارتفاع الدولار قرب اعلى مستوى) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض الذهب مع ارتفاع الدولار قرب اعلى مستوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).