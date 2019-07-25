2019/07/25 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القبض على مسؤول التعليم لدى عصابات داعش الارهابية في قضاء الكرمة.وذكر بيان للاستخبارات العسكرية وتلقته وكالة صدى، ان “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٤٠ ووفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من القاء القبض على مسؤول التعليم لدى عصابات داعش الإرهابية في قضاء الكرمة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مسؤول التعليم لدى داعش في الكرمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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