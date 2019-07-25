النفط تعتزم توفير درجات وظيفية للخريجين

2019/07/25 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، الخميس، حرص الوزارة على توفير درجات وظيفية للخريجين واستيعاب اكبر عدد ممكن على اساس تكافئ الفرص للتعيين.

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