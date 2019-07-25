الزراعة تكشف زيادة كبيرة بالمساحات المزروعة لمحصول السمسم بكافة المحافظات

2019/07/25 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الزراعة، الخميس، عن زيادة كبيرة بالمساحات المزروعة لمحصول السمسم بكافة المحافظات.

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