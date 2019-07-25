2019/07/25 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس في جديد قضيّة الفنان وائل كفوري وطليقته أنجيلا بشارة، وبعيداً عن المحاكمات والتصريحات المتضاربة لمحاميّ الطليقين، كتبت الناشطة في مجال حقوق المرأة ومؤسسة جمعيّة Female حياة مرشاد، مقالاً كشفت فيه حقائق عن حياة الفنان وزوجته، التي لجأت إليها بعد إعلان خبر طلاقها، وقالت حياة إنّ في حوزتها صور ووثائق تثبت أنّ الفنان تعدّى على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وائل كفوري ضرب زوجته بهمجية وسجنها..



مع صور وكالة خطوة برس.

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