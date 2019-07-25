2019/07/25 | 13:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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بالوثيقة.. يوسف الكلابي يعلق عضويته ويعلن السبب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أعلن النائب يوسف الكلابي تعليق عضويته ابتداء من اليوم، احتجاجاً على عدم تسليم النفط وواردت المنافذ الحد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالوثيقة.. يوسف الكلابي يعلق عضويته ويعلن السبب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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