بالوثيقة.. يوسف الكلابي يعلق عضويته ويعلن السبب

2019/07/25 | 13:24

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بغداد:سومر نيوز

أعلن النائب يوسف الكلابي تعليق عضويته ابتداء من اليوم، احتجاجاً على عدم تسليم النفط وواردت المنافذ الحد...

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