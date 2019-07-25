النهج الوطني تحذر من عودة “الحيتان” و”أبية” الفساد عبر انتخابات نيسان

2019/07/25 | 13:24

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بغداد:سومر نيوز

أكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، اليوم الخميس، أن قانون انتخابات مجالس المحافظات يسمح للفا...

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