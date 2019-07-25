وزارة النفط تمنع مدير تصاريحها الامنية من حضور البرلمان

2019/07/25 | 13:24

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بغداد:سومر نيوز

كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، كاظم الصيادي، عن منع مدير التصاريح الامنية في وزارة النفط الحضور الى لجن...

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