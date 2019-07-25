الرافدين يمنح سلف إضافية لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم والمستلفين سابقا

2019/07/25 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين عن مباشرته بمنح سلفة إضافية للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والذين تم منحهم سلف سابقة.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيانه انه “تقرر منح سلفة ثانية لموظفي الدولة المستلفين سابقا والموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا وحصلوا على بطاقة الماستر كارد”.وأشار الى ان منح تلك السلفة يكون حسب تقدير راتب الموظف والذي […]

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