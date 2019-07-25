2019/07/25 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن النائب يوسف الكلابي، الخميس، عن تعليق عضويته في مجلس النواب اسبوعا واحدا.وتلا الكلابي بيانا في مؤتمر صحافي عقده اليوم بمبنى البرلمان ، وتضمن انه قرر تعليق عضويته في ابتداء من اليوم الخميس الموافق الـ25 من تموز الحالي، ولغاية الاول من اب المقبل.واضاف ان “قرار تعليق عضويته جاءت بسبب عدم حضور وزيري النفط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النائب الكلابي يعلن تعليق عضويته بالبرلمان ابتداء من اليوم الى الاول من اب المقبل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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