2019/07/25 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تنوعت صيحات الموضة على منصات عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2019، ولكنّ الاتجاة الأبرز والذي لم تخلُ منه مجموعة تقريبًا، كان الفساتين الواسعة بقصة الـ A Line والتي يُنصح بها لإخفاء جميع عيوب الجسم.Givenchy – لا شك أنّ عرض ماركة براندون ماكسويل Brandon Maxwell كان من أجمل عروض هذا العام،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..



فساتين واسعة موضة ربيع وصيف 2019 وكالة خطوة برس.

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