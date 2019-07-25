وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عن عمر 92 عاما

2019/07/25 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تونس

أعلنت الرئاسة التونسية الخميس وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي عن 92 عاما بعد ساعات على إدخاله الى وحدة العناية الفائقة في المستشفى.وقالت الرئاسة على صفحتها على فيسبوك "وافت المنية صباح اليوم الخميس 25 جويلية 2019 على الساعة العاشرة و 25 دقيقة المغفور له بإذن الله رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس".

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