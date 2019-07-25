2019/07/25 | 13:25

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نائب في البرلمان يعلق عضويته بسبب "إقليم كردستان العراق"

كلمة -

بغداد

اعلن النائب عن ائتلاف النصر يوسف الكلابي، يوم الخميس،

تعليق عضويته في مجلس النواب، بسبب عدم تسليم واردات النفط من اقليم

كردستان العراق.

وقال الكلابي في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب، ان "ملف عدم تسليم

النفط وواردات المنافذ الحدودية وباقي المنافذ من اهم الملفات وكذلك

التوزيع غير العادل للأموال بين المحافظات".

واضاف انني "قررت تعليق عضويتي في مجلس النواب اعتبار من اليوم 25/

7 /2019، ولغاية 1/8/2019"، داعيا "اعضاء المجلس الى مساندته".

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