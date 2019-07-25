الكمارك …إعادة إصدار ارسالية مواد تعقيم مخالفة في كمرك الشحن الجوي

2019/07/25 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطة الكمركية في كمرك الشحن الجوي اليوم الخميس ٢٠١٩/٧/٢٥ عن إعادة اصدار ارسالية مواد تعقيم مخالفة لضوابط الأستيراد وردت بدون موافقات رسمية.و قالت الهيئة العامة للكمارك في بيان لها، ان الأرسالية عبارة عن (٣) طرود تحتوي على (٦٩٨) كغم من مواد التعقيم .وأكدت الهيئة ان اعادة الأصدار تمت حسب الإجراءات القانونيه المعتمدة […]

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