إعادة إصدار ارسالية مواد تعقيم مخالفة في كمرك الشحن الجوي

2019/07/25 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت السلطة الكمركية في كمرك الشحن الجوي عن إعادة اصدار ارسالية مواد تعقيم مخالفة لضوابط الأستيراد وردت بدون موافقات رسمية.

وقال بيان للهيئة العامة

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