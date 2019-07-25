2019/07/25 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن رئيس السلطة محمود عباس على تواصل مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، مشيراً الى وجود "رغبة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عزام الأحمد: عباس على تواصل مع الأسد ويرغب بزيارته) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عزام الأحمد: عباس على تواصل مع الأسد ويرغب بزيارته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).