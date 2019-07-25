2019/07/25 | 13:38
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الدفاع التركية: شحن معدات منظومة "إس-400" تستكمل اليوم
الخميس
25
تموز
2019 :
01:35 pm
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اعلنت وزارة الدفاع التركية ان شحن معدات المجموعة الأولى من منظومة
إس-400 إلى قاعدة مرتد الجوية بأنقرة تستكمل اليوم .
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ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع التركية: شحن معدات منظومة إس-400 تستكمل اليوم) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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