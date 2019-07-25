2019/07/25 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الدفاع التركية: شحن معدات منظومة "إس-400" تستكمل اليوم

الخميس

25

تموز

2019 :

01:35 pm

14

اعلنت وزارة الدفاع التركية ان شحن معدات المجموعة الأولى من منظومة

إس-400 إلى قاعدة مرتد الجوية بأنقرة تستكمل اليوم .

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع التركية: شحن معدات منظومة إس-400 تستكمل اليوم) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع التركية: شحن معدات منظومة إس-400 تستكمل اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).