حفتر: راية النصر سترفع قريبا في طرابلس

2019/07/25 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بنغازي (ليبيا) – أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أن رفع راية النصر في العاصمة الليبية طرابلس بات قريبا لاستكمال

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