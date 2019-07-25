2019/07/25 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حل النجم المصري محمد صلاح بالمركز 26، في قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا على تطبيق إنستغرام، وهو واحد من اسمين عربيين في قائمة الـ100.ويملك النجم المصري أكثر من 30.4 مليون متابع على إنستغرام، مما يعني أن المنشور الدعائي الواحد على حساب اللاعب سيدخل له 165 ألف دولار.ونشر موقع “Hopper HQ” قائمة “أغنياء الإنستغرام” السنوية، والتي ترصد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كم يكلف المنشور الدعائي الواحد على حساب صلاح وكالة صدى الاعلام للانباء.

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