مسؤول بديالى محذرا من خطر المطيبيجة: ظهور داعش بات علنيا

2019/07/25 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..حذر مسؤول محلي في محافظة ديالى، الخميس، من خطر حوض المطيبيجة على الحدود مع صلاح الدين، مشيرا إلى أن ظهور تنظيم “ داعش” الإجرامي بات علنيا.وقال رئيس مجلس ناحية العظيم (65كم شمال بعقوبة) محمد العبيدي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” الاوضاع في حوض المطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين قلق للغاية في […]

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