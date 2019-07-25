الشباب والرياضة ترفع مستوى التنسيق مع الإقليم واتحاد الكرة استعدادا لغرب آسيا

2019/07/25 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زارت لجنة العلاقات والتشريفات المشكلة من قبل وزارة الشباب والرياضة ملعب فرانسو حريري في محافظة أربيل للوقوف على اخر التحضيرات الخاصة بتضييف المجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا لرفع مستوى التنسيق مع إقليم كردستان واتحاد الكرة لانجاح البطولة .

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