الحشد الشعبي يحبط تعرضا لـ”داعش” بأطراف خانقين

2019/07/25 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أحبطت قوة من الحشد الشعبي، الخميس، تعرضا لتنظيم “ داعش” الإجرامي في أطراف قضاء خانقين في ديالى.وقال آمر اللواء ٢٣ بشير مزاحم العنبكي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “قوة من الفوج الثاني التابع للواء ٢٣ في الحشد تمكنت من رصد تسلل لداعش بالكاميرات الحرارية في قرى مردان (الزور) باتجاه قرى علياوه […]

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