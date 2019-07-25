صالح يهنئ رئيس وزراء بريطانيا الجديد بتسنمه منصبه

2019/07/25 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

بعث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، برقية تهنئة الى رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون بمناسبة توليه مهام منصبه.

واعرب الرئيس صالح بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، عن “تهانيه وامنياته لجونسون بالنجاح في مهامه الجديدة”.





وأكد صالح، “رغبة العراق بتطوير العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون، والعمل المشترك من اجل تحقيق السلم والاستقرار في المنطقة والعالم”.





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