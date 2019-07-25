تحقيق النجف: توقيف مدير مكتب إجرام الغري وضابط على خلفية وفاة متهم

2019/07/25 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

اعلنت محكمة تحقيق النجف، توقيف مدير مكتب مكافحة إجرام الغري وضابط تحقيق وإصدار امر قبض بحق ضابط آخر على خلفية وفاة متهم في مكتب المكافحة.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “محكمة تحقيق النجف كانت قد بدأت بالتحقيق بالقضية بناء على شكوى تقدمت بها والدة وزوجة متهم متوفى وقد أثبتت التحقيقات بان المتهم قد تعرض للتعذيب”، مبيناً ان “المحكمة لم يتسن لها التأكد من ان الوفاة كانت نتيجة للتعذيب من عدمه لأن ذلك متوقف على نتيجة التقرير التشريحي لدائرة الطب العدلي الذي لم يرد حتى الان فيما جرى تحويله الى دائرة الطب العدلي في بغداد”.

ولفت البيان الى ان “المحكمة وبعد ثبوت تعرض المتهم للتعذيب اتخذت الاجراءات القانونية واصدرت اوامر قبض بحق عدد من الضباط وهم مدير مكتب مكافحة اجرام الغري وضابط تحقيق برتبة رائد وجرى توقيفهم فيما أصدرت امر قبض بحق ضابط تحقيق آخر برتبة نقيب”.

وأكد، ان “المحكمة اتخذت كافة الاجراءات القانونية ودونت اقوال المتهمين وفقاً لاحكام المادة 410 من قانون العقوبات”.

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