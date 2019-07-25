بالوثيقة.. نائب يعلق عضويته في البرلمان ويطالب باستضافة وزراء

2019/07/25 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلن النائب يوسف الكلابي، تعليق عضويته في مجلس النواب ابتداء من اليوم، فيما طالب باستضافة وزراء.

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