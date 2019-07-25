2019/07/25 | 13:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفاد نائب مسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكردستاني، ادريس حاجي عادل، الخميس، بمقتل ما لا يقل عن ثمانية اشخاص بهجوم مسلح استهدف سيارة مدنية على طريق كركوك – بغداد.
وقال عادل، إن “عناصر من داعش فتحوا النيران في وقت متأخر من مساء امس بكمين نصبوه على طريق كركوك – بغداد صوب سيارة تقل اسرتين”.
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وقال عادل، إن “عناصر من داعش فتحوا النيران في وقت متأخر من مساء امس بكمين نصبوه على طريق كركوك – بغداد صوب سيارة تقل اسرتين”.
…
هناك تفاصيل اخرى بخصوص تنظيم داعش يقتل 8 أشخاص من عائلتين على طريق بغداد ـ كركوك النعيم نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنظيم داعش يقتل 8 أشخاص من عائلتين على طريق بغداد ـ كركوك) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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