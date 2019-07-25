2019/07/25 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد نائب مسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكردستاني، ادريس حاجي عادل، الخميس، بمقتل ما لا يقل عن ثمانية اشخاص بهجوم مسلح استهدف سيارة مدنية على طريق كركوك – بغداد.وقال عادل، إن “عناصر من داعش فتحوا النيران في وقت متأخر من مساء امس بكمين نصبوه على طريق كركوك – بغداد صوب سيارة تقل اسرتين”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تنظيم داعش يقتل 8 أشخاص من عائلتين على طريق بغداد ـ كركوك النعيم نيوز.

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