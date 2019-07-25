رفضا للتطبيع.. لاعب عراقي ينسحب من مواجهة إسرائيلي ببطولة الملاكمة التايلندية

2019/07/25 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد نائب في البرلمان العراقي بلاعب المنتخب علي الكناني المشارك في نهائيات البطولة العالمية “المواي تاي” (الملاكمة التايلندية) المقامة في تايلند حاليا،

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