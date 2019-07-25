بوريس جونسون في 10 داونينغ ستريت: بريكست في موعده باتفاق أو بدونه

2019/07/25 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلم بوريس جونسون، الأربعاء، مهامه رسميا رئيسا لوزراء المملكة المتحدة، خلفا لتيريزا ماي.ووصل جونسون إلى قصر باكنغهام (المقر الرسمي لملوك بريطانيا

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