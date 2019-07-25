السبسي يرحل.. وفاة ثاني أكبر رئيس دولة سناً في العالم

2019/07/25 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.وأدخل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مجدداً إلى العناية الفائقة في المستشفى، الخميس، بعدما كان دخلها عدة أيام في نهاية يونيو إثر إصابته بـ”وعكة صحية”.وقال نجله حافظ قائد السبسي لوكالة فرانس برس إن الرئيس التونسي (93 عاماً) “في العناية الفائقة في […]

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