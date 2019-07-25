ديالى: 30 الف نسمة بدون مستشفى منذ 40 سنة

2019/07/25 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، الخميس، عن وجود 30 الف نسمة بدون مستشفى منذ 40 سنة في المحافظة.وقال عضو مجلس ناحية مندلي (95كم شرق بعقوبة) حيدر المندلاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” مندلي والتي تعد اقدم مدن ديالى بدون مستشفى منذ 40 سنة”.واضاف المندلاوي،ان “مستشفى مندلي تم الغاءه في 1980 عقب […]

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