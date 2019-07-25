وزير الكهرباء يؤكد بأن الوزارة وضعت خطتين ستنفذ بالتوازي لحل ازمة الطاقة الكهربائية في البلاد

2019/07/25 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السيد وزير الكهرباء الدكتور لؤي الخطيب، بأن الوزارة قد وضعت خطتين لحل أزمة الطاقة الكهربائية في البلاد، وقد شرعنا بتنفيذها بالتوازي.جاء ذلك خلال لقاء السيد وزير الكهرباء مع محافظ النجف الاشرف السيد لؤي الياسري في ديوان المحافظ اليوم الخميس الموافق ٢٥ /٧/ ٢٠١٩.وبين الوزير الخطيب، أن الخطة الاولى تخص المشاريع الكبيرة والتي […]

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