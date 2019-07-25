هاتف 20 Pro يحقق المركز الثاني في اختبارات DxOMark

2019/07/25 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أطلقت العلامة التجارية هونر Honor هاتفها الذكي متعدد الأغراض Honor 20 Pro، الذي صمم ليمكن مستخدميه من التقاط الصور والفيديوهات المؤثرة ذات الجودة العالية دون المساومة على أي من الميزات الأخرى.وذكرت هونر ، ان ” هاتف Honor 20 Pro زود بأحدث تقنيات التصوير والفيديو، ما جعله في قمة قائمة المنصة المتخصصة في تقييم […]

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