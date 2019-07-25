2019/07/25 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع “تيك رادار” التقني عن سببين رئيسيين لاقتناء هاتف آيفون الجديد الذي سيصدر في سبتمبر المقبل، مرتبطين بخاصية التصوير.وقال الموقع التقني، إن هاتف آيفون 11سيضيف خاصية جديدة لدعم التصوير، كما أنه سيدمج كاميرا العدسة العريضة، والتي تلتقط مساحة أكبر في الصور.وستمكن خاصية “الإطار الذكي” المستخدم من تعديل الصور التي تكون خارج إطار اللقطة، فضلا عن مقاطع الفيديو التي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميزة ثورية لعشاق التصوير في هاتف آيفون الجديد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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