2019/07/25 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC علق النائب عن كتلة النهج الوطني النيابية حازم الخالدي، اليوم الخميس، على اعلان النائب يوسف الكلابي تعويض عضوية بسبب عدم تسليم واردات الاقليم للحكومة الاتحادية.وقال الخالدي للمركز الخبري الوطني NNC إن “وجود النواب الفاعلين ضروري في مجلس النواب وتفعيل مجلس النواب بتفعيل أعضائه، وبالاستجابة لكل المقترحات والآراء التي تطرحه”.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص اول تعليق برلماني على تعليق عضوية الكلابي المركز الخبري الوطني.

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