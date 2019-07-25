مجلس كربلاء يعلن توزيع 1210 قطة أرض لعوئل الشهداء

2019/07/25 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلن مجلس محافظة كربلاء ،الخميس، عن توزيع قطع اراضي لعوائل شهداء وجرحى القوات الامنية والحشد الشعبي.وقالت عضو المجلس بشرى حسن عاشور في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “العمل جارعلى اكمال جميع الاجراءات مع الحكومة المحلية والجهات المعنية لتوزيع (210) قطعة لشهداء النظام البائد، و(1000) قطعة لشهداء وجرحى القوات الأمنية والحشد الشعبي في الايام […]

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