ترامب البريطاني والمهمة المستحيلة

2019/07/25 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن السياسي الإشكالي والصحافي، بوريس جونسون، من الحصول على زعامة حزب المحافظين البريطاني وهو ما سيؤهله لتولي منصب رئيس الوزراء قريباً كخلف

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