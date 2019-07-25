2019/07/25 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطنيNNC أكد النائب عن تحالف القوى العراقية هيبت الحلبوسي، اليوم الخميس، أن بعض النواب في مجلس النواب يستعرضون صوتهم في مجلس النواب لاستجواب الوزراء من اجل المزايدات السياسية.وقال الحلبوسي في تصريح للمركز الخبري الوطني NNC، إن “في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يوجد وزراء مستحقون للاستجواب لكن هناك اعضاء من […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحالف القوى يتهم “الاستعراضيين” باستجواب وزراء من أجل “المزايدات” المركز الخبري الوطني.

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