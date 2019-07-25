2019/07/25 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت مؤسسة فيض الزهراء عليها السلام لرعاية الأيتام والفقراء مكتب طويريج بتوفير مستلزمات الزواج لثلاث شباب من قضاء طويريج بجهود المتبرعين.حيث فرح الشباب بالتجهيزات بعد أن كانوا مهددين بفسخ عقد الزواج بسبب التأخير الذي أصابهم من النقص المالي ومن نقص إكمال المستلزمات الضرورية للشباب, وجاء ذلك بعد زيارة مدير المؤسسة جناب الشيخ محمد فاهم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



مؤسسة فيض الزهراء(ع) تُفرح ثلاث شباب من قضاء طويريج النعيم نيوز.

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