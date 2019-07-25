مفتش العدل: حكم جديد بسجن مدير شركة إطعام موقوفي شرطة نينوى (7) سنوات

2019/07/25 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكماً غيابياً جديداً بالسجن (7) سنوات بحق مدير شركة إطعام موقوفي مديرية شرطة نينوى والذي قام بالتلاعب بأعدادهم لغرض زيادة مبالغ مستحقات الإطعام.وقال المفتش العام لوزارة العدل القاضي بشار أحمد محمد في بيان تلقت وكالة / بدر نيوز/ نسخة منه “أن محكمة جنايات الكرخ/ الهيأة الاولى […]

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