بالصور.. إنتشال جثة شاب غريق في الفلوجة

2019/07/25 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} انتشلت فرق الشرطة النهرية جثة شاب قضى غرقاً في نهر الفرات بمدينة الفلوجة في محافظة الأنبار.

وذكر بيان لقيادة شرطة الانبار تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه "تم الاخبار عن غرق المواطن {هشام شاكر صلبي} في نهر الفرات في مدينة الفلوجة وعلى الفور وبإيعاز مباشر من قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج كسار الى الشرطة النهرية لغرض البحث والتحري عن الغريق حيث تم العثور على جثة المواطن الغريق خلال فتره قياسية من التبليغ".ووجه قائد شرطة الانبار "أهالي المحافظة بالانتباه الى أبنائهم وخصوصا في فصل الصيف ومراقبتهم بخصوص السباحة في نهر الفرات والمسطحات المائية تجنباً لخسارة ارواح من شبابنا العزيز".انتهى

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