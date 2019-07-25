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اليورو يتراجع لأدنى مستوى في شهرين


اليورو يتراجع لأدنى مستوى في شهرين
2019/07/25 | 14:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد :سومر نيوز

تراجع اليورو إلى مستوى جديد هو الأدنى في شهرين مقابل الدولار مع ترقب المستثمرين لتأكيد البنك المركزي ا...

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