اليورو يتراجع لأدنى مستوى في شهرين

2019/07/25 | 14:28

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بغداد :سومر نيوز

تراجع اليورو إلى مستوى جديد هو الأدنى في شهرين مقابل الدولار مع ترقب المستثمرين لتأكيد البنك المركزي ا...

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