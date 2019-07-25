الكرخ يضم لاعبين جديدين

2019/07/25 | 14:28

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بغداد :سومر نيوز

اعلن نادي الكرخ الرياضي، ضم لاعبين جديدين لصفوف فريقه الكروي في الموسم المقبل.

وذكر النادي في بيان ...

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