2019/07/25 | 14:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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الكرخ يضم لاعبين جديدين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
اعلن نادي الكرخ الرياضي، ضم لاعبين جديدين لصفوف فريقه الكروي في الموسم المقبل.
وذكر النادي في بيان ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكرخ يضم لاعبين جديدين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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